Slaaptekort nekt Carice en de killer-abs van jarige Doutzen

Feestje voor Doutzen

De schoenen van Christina

Christina 'Katinka Coorie' Curry blikt vandaag terug op een ietwat pikante fotoshoot voor JFK Magazine. De dochter van Patricia Paay en Adam Curry ligt in een zwoele pose en met gesloten ogen op een vloer. In het bijschrift verwijst ze naar haar spierwitte sportschoenen van het Amerikaanse merk Vans.

Boef André

Het bijna drie maanden oude zoontje van Dré Hazes en zijn Monique is op de kiek gegaan voor een babypasfoto. Hij lijkt op een kleine boef, meent zijn moeder. ,,Hoe heerlijk is dit?!''

De bitch van Carice

Hollywoodster Carice van Houten is zielsgelukkig met zoontje Monte, maar het tekort aan slaap begint haar bijna vijf maanden na zijn geboorte parten te spelen. Bij een foto waarop ze haar wallen toont, tekent ze op: ,,Slaaptekort is een kleine bitch.''

Daar is Jim weer

Tulpentips

Er is iets niet helemaal goed gegaan met de roze tulpen van Annemarie Keizer, de vrouw van Simon. De blondine houdt erg van bloemen, maar dit bosje heeft duidelijk behoefte aan wat water. Annemaries volgers tippen haar de bloemen in kranten te rollen of suiker toe te voegen.