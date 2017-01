Stoute shoot voor Bridget en Ronald, feest in huize Schilder

Snelle Josje

Ex-K3'tje Josje Huisman was haar roze lokken blijkbaar zat, want de fashionista is na een bezoekje aan haar favoriete Antwerpse kapper weer hartstikke blond. Dankzij een zogenoemde 'quick fix'.

Hallo Bridget en Ronald

Jan en Geer zijn er weer

BNN-presentator Jan Versteegh kondigt op bijzondere wijze met zijn knappe co-ster Geraldine Kemper aan dat ze vanavond aftrappen met een nieuw seizoen van het programma Proefkonijnen. Wat het olijke duo precies draagt, is de vraag, maar in combinatie met hun gekke bekken, stromen de likes binnen.

Opnieuw roze voor Yvonne

Wie is de Mol?-deelneemster Yvonne Coldeweijer blijkt superfan van de kleurcombinatie zwart-wit-poederroze, zo blijkt uit haar laatste instagramkiekjes. Vandaag houdt de ex van Ben Saunders zich aan dat thema, getuige een selfie vanuit haar perfect gestylde strakke woonkamer. Overigens laat La Coldeweijer weten vanavond met 'supercool' nieuws te komen.

Pleun gaat lekker

The Voice of Holland-nachtegaaltje Pleun Bierbooms is aan het vloggen geslagen. Zo legde ze haar hectische week op weg naar de eerste liveshows van The Voice vast. Die voor haar goed uitpakten, want Pleun noteerde een monsterscore en liet daarmee publiekslieveling Dwight Dissels mijlenver achter zich.