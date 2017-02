Tim Hofman interviewt Geert en Carice verpest haar trui

Doutzen heeft het koud

Topmodel Doutzen Kroes pakt zich goed in voor het koude weer. Neerlands trots deelt een foto van zichzelf op Instagram waarop ze te zien is met rode muts, een warme sjaal en ook nog eens een dikke jas. ,,Baby, het is koud buiten", schrijft de 32-jarige blonde schone erbij. Brrr!

Tim Hofman interviewt Geert Wilders

Nu de verkiezingen eraan komen zet Tim Hofman zich actief in om jongeren aan het stemmen te krijgen. De 28-jarige presentator plaatst een foto op Instagram waarop hij PVV-leider Geert Wilders interviewt. En Tim zou Tim natuurlijk niet zijn wanneer hij er geen grappige tekst bij schrijft.

Aaaahw!

Xander de Buisonjé is twee weken geleden opnieuw vader geworden en is natuurlijk apetrots op zijn kleine meisje. Op Instagram deelt de 43-jarige zanger een schattig kiekje waarop zijn dochtertje Céla Lynn te zien is die bij hem ligt te slapen. Lief!

Daphne verslaat de winter

De kou trotseren is niet voor iedereen weggelegd, maar Daphne Deckers (48) heeft een dappere poging gedaan. Het voormalig model besloot vanochtend in een sportieve outfit naar buiten te gaan om een uurtje te trainen. ,,Freezing fitness", schrijft ze erbij.

Lekker naar de zon

Hockeyster Naomi van As (33) heeft geen zin in de kou en pakt samen met de rest van haar hockeyteam gewoon het vliegtuig naar het zonnige Aruba voor een trainingssessie. Heerlijk!

Oeps! Kasjmier trui in de was

Oeps, foutje! Carice van Houten heeft per ongeluk haar kasjmier trui in de wasmachine gestopt. Op Twitter deelt de 40-jarige actrice een grappige meme. ,,Wanneer ik me realiseer dat ik per ongeluk een kasjmier trui in de was heb gestopt op 60 graden", staat erbij geschreven.

