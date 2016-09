Tim kust zijn miss en K3 voor even K5

Maurice' wilde hond

Tim kust Miss

Zanger, acteur en presentator Tim Douwsma (28) is apetrots op zijn vriendin Jessie Jazz Vuijk (21). De knappe blondine, de zoveelste miss die Tim aan de haak heeft geslagen, is vanaf vanavond te zien in het RTL5-programma Expeditie Robinson. Op een lief kiekje is te zien hoe Tim zijn 'lieve schat' voorzichtig kust. ,,Kijken!'', beveelt hij zijn volgers aan.

K3-reünie

Het oude en het nieuwe K3 kwamen gisteravond weer even samen. Klaasje, Hanne en Marthe van het huidige K3 kwamen naar de presentatie van de nieuwe stijlgids van oud-collega Josje Huisman. Ex-K3'er Kristel Verbeke was ook van de partij en het vijftal ging samen op de foto. ,,Good to see you!'', schrijft Josje erbij.