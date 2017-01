Vriend filmt Sanne Vogel in bed, zwangere Lieke knalt uit jas

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Daar is de slee

De kids die presentator Eddy Zoëy kreeg met zijn ex Marieke Hulsegge zijn volgens hun vader 'helemaal blij'. Met het pak sneeuw dat vannacht in Nederland is gevallen welteverstaan. Fender en Teuntje maken een bos onveilig met hun houten slee.

Sanne slaapt en zingt

Actrice Sanne Vogel geniet van een beddag. Sanne woont samen met Melchior, die zijn vriendin tussen de lakens filmde terwijl ze één van haar favoriete nummers van de Amerikaanse folkband The Head and the Heart meezong. Het resultaat is enigszins hysterisch.

De buik van Carolien

Actrice Carolien Spoor-Karthaus verraste haar fans gisteren met het nieuws dat zij in blijde verwachting is. Voor de opnames van de dramaserie Zwarte Tulp liep Carolien maanden met een nepbuik rond. Ze is dan ook benieuwd hoe het voelt als haar baby'tje - dat ze krijgt met manlief Jon Karthaus - groeit.

Happy Monique, nerveuze Dré

Monique Westenberg steekt haar vriend Dré Hazes een hart onder de riem door hem op haar instagramaccount succes te wensen met zijn grootse concert vanavond in de Heineken Music Hall. Dré kijkt ietwat verschrikt, maar zijn Monique - mét diep decolleté - is niets dan vrolijk op haar jongste selfie.

Lieke knalt uit haar bontjas

'Lieke Magnifieke', beter bekend als Qmusic-dj Lieke Veld, is er helemaal klaar voor om voor de eerste keer moeder te worden. De vrouw van Qmusic-dj Wietze de Jager, die eind deze maand is uitgerekend, schuifelt vandaag voorzichtig over de Amsterdamse straten en kijkt er vooral naar uit haar zwangerschapskleding te lozen.

Maurice en Toto

Televisiemaker Maurice Wijnen trotseert de vrieskou voor een wandelingetje met zijn hondje Toto. Het beestje zonder jasje de straat op te sturen, vond Maurice ook weer zo wat. Toto kreeg daarom een trui met Scandinavisch motief onder zijn tuig aan. Daarmee is hij een worsthondje, aldus zijn baasje.

Miljuschka probeert sapje