Wendy van Dijk viert feest, ex Roxeanne Hazes is weer verliefd

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Bobby Jo is ziekjes

Arie Boomsma's vaderhart klopt sneller voor zijn kleine meisje Bobby Jo, die geveld is door de griep. Met het pipse gezichtje van zijn dochtertje naast zich poseert de presentator en sportschoolhouder met de 'babygriep blues'-look.

Vrolijke HGT-boel

Angela Groothuizen noemt de nieuwe opnames van Holland's Got Talent een feestje. La Groothuizen liet zich vastleggen met medejuryleden Gordon, Chantal Janzen en Dan Karaty. Ook presentator Johnny de Mol lacht wat af op het fotootje.

Nick is verliefd

Het lijkt er sterk op dat na Roxeanne Hazes ook haar ex Nick van de Delft zijn liefdesleven weer heeft opgepakt. Datet Rox met platenlabelmedewerker Erik Zwennes, vandaag deelt Nick een foto van zichzelf met ene Denise. Het stel liet zich kieken in de Amsterdamse Harbour Club. ,,Veel leuker dan ...'', reageert iemand enigszins mysterieus, mogelijk duidend op Roxeanne, met wie Nick vijf jaar samen was.

Carlo en Tommie

Voordat hij de zoveelste aflevering van Carlo's TV Café aftrapt, last Carlo Boszhard een rustmoment op zijn stoffen bank in. Metgezel is poes Tommie, die het prima vindt zo.

Hoera voor Lizzy

Wendy van Dijk kan niet geloven dat haar meisje Lizzy alweer zeven kaarsjes mag uitblazen. Oomlief Mike maakte een speciale collage voor zijn nichtje, waaruit blijkt dat ze hoopt op een konijn als cadeau. Wendy houdt het voorlopig bij een lading aan feest-emoticons.

Romantische Donny