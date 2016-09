Wes en Xess missen Yo en Josje deelt klappen uit

Wes en Xess missen Yo

Yolanthe Sneijder Cabau wordt gemist door het thuisfront. De actrice en tevens presentatrice liet afgelopen week weten naar Atlanta te vliegen. Dit deed ze zonder haar kleine mannetje Xess Xana en zijn vader Wesley. De voetballer plaatst nu een schattig kiekje op zijn Instagram in bed met zijn zoontje. ,,Zo gelukkig met dit kleine engeltje, Yolanthe we missen je zo veel", zet Wes erbij.

Doutzen moet aan de bak

Met haar nieuwe modellenklus moet Doutzen Kroes er alles aan doen om haar strakke lichaam te behouden. De Friese schone heeft zich dan ook in de sportschool gemeld om haar lijf te onderhouden. Geconcentreerd staat de 31-jarige blondine tussen een gewichtstoestel dat ervoor moet zorgen dat ze kan blijven stralen in lingerie.

Afscheidsfeestje van Albert

In het restaurant van Joop Braakhekke Le Garage was gisterenavond een verzameling van 15 jaar RTL-tv te vinden. Iedereen die ooit in de periode van Albert Verlinde mee heeft gewerkt aan RTL Boulevard was uitgenodigd voor de afscheidsborrel van Mister Entertainment. Nadat de 55-jarige nieuwe gastheer van RTL Live een week eerder al op tv afscheid van het programma had genomen, was dit een avond voor collega's en oud-collega's.

Ilse naar Nashville

Sinds haar optreden op het Songfestival met The Common Linnets is de carrière van Ilse DeLange (39) in een stroomversnelling geraakt. Ze reist de hele wereld over voor optredens en dat succes wil ze maar al te graag doorzetten. Vandaag deelt ze een selfie vanaf Schiphol waar ze in het vliegtuig zit op weg naar 'haar andere thuis'. Ze is op weg naar Nashville om aan nieuwe nummers te schrijven.

Josje deelt klappen uit