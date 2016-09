Wesley gluurt naar Yo en Fred gaat los op hakken

Wesley gluurt naar Yo

Stervoetballer Wesley Sneijder (32) ziet zijn vrouw Yolanthe bijna elke dag, maar dat gaat nooit vervelen. Toen de 31-jarige presentatrice vanochtend in een strakke sportoutfit zwetend op de loopband stond, moést Wes dan ook wel even gluren. Zijn volgers mogen meekijken. ,,Working out with my beautiful wife.''

Vogelvrouwtje Nicolette

RTL5-presentatrice Nicolette Kluijver (31) kwam tijdens het hardlopen vanochtend een jonge meeuw tegen die niet meer kon vliegen. De dierenliefhebster twijfelde geen moment en bracht het zielige dier naar de vogelopvang. ,,Ik heb weer karma-punten!'', schrijft de blondine op Instagram.

Christina op nerdjacht

Model en celebritydochter Christina Curry (26) is op zoek naar een spannende date. Op Instagram prijst de trotse nerd zichzelf schaamteloos aan bij een kiekje van haar actiefiguren. ,,Hoi, mijn naam is Christina, 26 jaar oud, en ik ben single. Kom jij een keer gezellig naar mijn collectie kijken?'' Knappe Christina grapt dat actiefiguren de enige actie vormen die ze in haar leven heeft. ,,Ik heb het nog nooit gedaan. Praat nerdy tegen me.''

Bridget bij de beesten af

RTL4-reporter Bridget Maasland (41) is gék op honden, maar niet altijd. Hondje Zack sprong vanochtend plotseling op het hoofd van de slapende blondine en daar schrok ze flink van. Achteraf konden Bridget en zoontje Mees (8) er wel om lachen. ,,Gelijk wakker worden met de slappe lach'', schrijft ze op Instagram.

Sylvie sport zich strak

Oud-lingeriemodel en presentatrice Sylvie Meis (38) wil strak voor de dag verschijnen als ze binnenkort gaat presenteren voor SBS6. Met frisse moed ging de knappe Sylvie vanochtend weer aan de cardio, gehuld in een sexy sport-bh.

Fred gaat los op hakken