Wietze fopt Mattie met baby, Geraldine vecht tegen kilo's

Geraldine vecht tegen kilo's

Geraldine Kemper heeft flink genoten in de laatste dagen van 2016. En daarom vindt ze zelf dat ze aan de bak moet in de sportschool. Op Instagram deelt ze een kiekje vanuit de sportschool. ,,Kapot gaan. Decemberkilo's eraf." Haar volgers reageren verbaasd: ,,Welke kilo's?"

Nicolettes kerstboom

Nicolette Kluijver is heel bewust bezig met de natuur. Zo heeft ze een eigen boerderij met diverse dieren, maar ook haar kerstboom krijgt een tweede leven. Waar bij de meeste mensen de boom weggaat of op de brandstapel belandt, heeft de 32-jarige blondine de boom een plekje gegeven in haar tuin. ,,Dat noem ik nog eens een kerstgedachte."

Wietze fopt Mattie met baby

In de Qmusic-studio heerst elke ochtend een vreemd soort spanning. Dj Wietze de Jager kan elk moment een telefoontje krijgen dat zijn vrouw Lieke Veld aan het bevallen is. Dit weet collega Mattie Valk maar al te goed. Vanochtend liep Wietze tijdens het nieuwsbulletin weg, waardoor Mattie dacht dat de bevalling begonnen was. ,,Vals baby-alarm", bekende zijn kompaan.

Sigrid geconfronteerd met singlebestaan

Actrice Sigrid ten Napel moest voor een nieuwe klus een contract invullen. Een klusje waar meestal niet zoveel emoties bij komen kijken, maar in dit geval wel. Haar werkgever vroeg namelijk naar haar burgerlijke stand. Daar moest de 23-jarige actrice tot haar teleurstelling omcirkelen dat ze alleenstaand is.

Avocadobaby Carolien