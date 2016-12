2016: hysterisch lelijk en ergerlijk

Van voetbaljaar 2016 komen we nooit meer af. Mijn favoriete hondsberoerde voetbaljaar was altijd 1985. U weet wel: John van Loen in een maillot in de vrieskou. Halflege tribunes in de Kuip. Kopballetje Georges Grün.



Ook een onvergetelijk klotejaar, uit dezelfde donkere tijd: 1983. Het jaar van Spanje - Malta. Maar ook: Olympiakos Piraeus - Ajax (2-0) en PSV - Dundee United (0-2). (En tragisch van een geheel andere orde, de 'vergeten' stadionramp bij Spartak Moskou - Haarlem.)



De ranglijst van beroerde voetbaljaren dienen we te beginnen bij pakweg 1970, het jaar van de eerste Nederlandse Europa Cup. Vóór die tijd konden we er zogezegd geen hol van, maar dat was de voetbalprehistorie, dus dat telt niet.



Één van de eerste moderne treurjaren was 1980. En de hoogste nieuwe binnenkomer is sinds deze week bekend, met stip in de eeuwige top 10: 2016. Ik zou willen dat het anders was, het is erg cliché om 2016 een ellendig jaar te vinden, maar er valt nu eenmaal weinig anders van te maken.



Toen Johan Cruijff overleed was het pleit al beslecht: dit voetbaljaar viel niet meer te redden. Dat EK zonder Oranje was nog tot daar aan toe, maar prompt kregen we ook nog het lelijkste, meest fantasieloze eindtoernooi voorgeschoteld sinds mensenheugenis.



Totaalvoetbal, maar dan anders: totaal niks.



Nee, dan dat zaaddodende gezanik in Zeist. De treurnis in Twente. De vreselijke vliegramp met Chapecoense aan boord. Al die perversiteiten op het wereldtoneel, compleet met corruptie en belastingontduiking en megalomane plannen over Super Leagues. Het zeldzame toptalentje dat we dachten te hebben, Memphis Depay, knakte keihard in de knop.



Oranje krabbelde een heel klein beetje op in 2016, vooruit dan, met de nadruk op 'een beetje'.