'91 man uit koers? Doe het maar eens'

Met beide armen richting hemel bedankte de winnende sprinter Jempy Drucker gisteren in Peñiscola als eerste het opperwezen. Het was het lot dat hem in winnende positie bracht, meer nog dan zijn rappe benen. Als de UCI-regels netjes nageleefd waren, dan had de Luxemburgse BMC-renner gisteren niet gesprint in de Vuelta a España. Net zo min als de rest van de top-10. Liefst 93 renners haalden zondag in het ultrakorte bergspektakel (118,5 kilometer) de tijdslimiet niet. Dat kwam voornamelijk omdat vanuit het stijgende vertrek meteen een sterke klimmersgroep demarreerde. Na 2 uur en 54 minuten won Gianluca Brambilla, waarna de tijdslimiet (18 procent van de winnende tijd) werd berekend op een kleine 32 minuten. Slechts 71 renners finishten keurig binnen die marge. Twee mannen kwamen op ruim 40 minuten binnen, de andere 91 passeerden de streep als collectief pas bijna 54 minuten na Brambilla.

Allemaal naar huis, zou je zeggen. Maar nee, na overleg tussen de wedstrijdjury en de organisatie mocht iedereen blijven. ,,Een uitsluiting zou het imago van de wielersport en de teams geschaad hebben'', verklaarde koersdirecteur Javier Guillen.



,,Dit voelt als fraude'', reageerde de Belg Jan Bakelants, wel op tijd. ,,Ze hebben niet eens geprobeerd om dicht bij de tijdslimiet te komen'', klaagde ook Vlaming Thomas de Gendt.



,,Tegen die limiet was simpelweg niet te rijden'', verdedigde Koen de Kort, buiten tijd, zich. ,,Dus hebben we solidair als één collectief gereden. Niemand schiet er wat mee op als we eenlingen naar huis rijden.''



En toch stelt de Nederlandse UCI-commissaris Martin Bruin, meerdere keren juryvoorzitter in de Tour de France, dat hij liever had gezien dat zijn collega's ter plekke steviger hadden opgetreden. ,,Het is geen kattenpis, 91 man uit koers halen. Maar doe het maar eens een keer. Dan kun je er zeker van zijn dat dit nóóit meer gebeurt'', aldus Bruin, die zich kapot ergert aan dit soort collectieve 'protesten'.



,,Op een gegeven moment hebben ze een keer gemeend in de Tour een groot peloton met Cavendish en meer van dat soort artiesten in de wedstrijd te moeten houden en een dag later staan die jongens weer te juichen. Precies wat er nu weer gebeurt.''



De Bruin foetert verder: ,,Een heel slechte beslissing, vind ik dit. De zoveelste. Kwantitatief staan die grote groepen natuurlijk sterk. Maar moet je daar je oren naar laat hangen? Heus, ik kan al die argumenten van die jongens nog wel begrijpen ook. Maar hoor eens, zij zijn prof. Zij hebben zich opgegeven voor dit rondje. Dit parkoers is al een jaar bekend.



,,Het is geen weelde, natuurlijk. De laatste week Vuelta door met 71 man'', beseft Bruin ook. ,,En kom je nou één of anderhalve minuut te laat, dan zeg ik: oké, we sluiten onze ogen. Maar dit gaat te ver. Kom je als groep op 54 minuten binnen, dan speel je gewoon met de kloten van iedereen.'