Aankopen Ajax moeten zich nu tonen

Dat er nu weinig zelf opgeleide spelers in het elftal staan, moeten we vooral als een 'golfbeweging' zien, zegt ook Aron Winter. De oud-speler is coach van Ajax onder 19, dat eerder deze week in de Youth League simpel won van Dinamo Kiev. Mét Kluivert en De Ligt in de basis. Allebei zeventien jaar, maar allebei ook al een paar keer in het eerste elftal. ,,Dus wie zegt er dat talenten geen kans krijgen?'' zegt Winter. ,,En als je ziet hoe De Ligt zich manifesteert, dan kan het nooit lang duren voordat hij een vaste plek heeft.''



Toch kiest Ajax er dus voor om de portemonnee te trekken. Oók om eindelijk eens een prestatie van formaat neer te zetten in Europa. Met winst vanavond tegen Legia Warschau als nieuw startpunt. Ontegenzeggelijk zullen de ogen daarom juist op zo'n heet Europees avondje op de aankopen zijn gericht. De pas 20-jarige Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez is voorlopig een schot een roos. Maar nu komen de wedstrijden die écht bepalend zijn voor het seizoen. In de eredivisie, maar ook in de Europa League. Klaassen: ,,Ik snap wel dat de club zo iemand koopt, die iets kan brengen wat wellicht nog niet in onze selectie aanwezig was.''



Onverzettelijkheid dus. Het zal tegen Legia nodig zijn.