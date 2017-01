'Ach, Roda zal zich wel ingraven. Dat deden andere clubs ook'

Een jaar later, toen Feyenoord weer zongebruind terugkeerde uit Marbella, werd het afgedroogd door Ajax: 3-0. Gudde knikt. ,,Maar dat goed starten in januari cruciaal is, is ook zoiets'', zegt hij. ,,Als je er dan in februari even niet staat, heb je ook niets.''



Onverschilligheid

In de Kuip lijkt er een soort onverschilligheid te zijn binnengeslopen. Een houding die na een reeks overwinningen best als onverstoorbaar kan worden uitgelegd. Maar dan alleen als er inderdaad spijkers met koppen worden geslagen.



,,Dit Feyenoord heeft honger'', concludeert Bryan Roy, ooit een van de smaakmakers bij concurrent Ajax. En Rob Witschge, die na zijn tijd bij Ajax ook nog in de Kuip speelde, ziet hetzelfde. ,,Ze zullen heus niet alles gaan winnen. Maar dat doen Ajax en PSV ook niet. Vijf punten voorsprong is genoeg voor Feyenoord'', stelt de ex-international.