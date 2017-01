Achilles '29 zet clubicoon uit selectie op oudejaarsavond

Harden knallend nieuwe jaar in met historische score

12:35 Basketballer James Harden heeft vannacht een historische prestatie geleverd in de NBA. De guard van Houston Rocket voerde zijn ploeg naar de zege op New York Knicks (129-122) met een nooit eerder vertoonde 'triple double' (drie keer in de dubbele cijfers) van 53 punten, 16 rebounds en 17 assists.