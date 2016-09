Achtklapper voor Spanje tegen Liechtenstein

Serena Williams jaagt op records Evert en Graf

0:11 De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft zich maandag soepel geplaatst voor de kwartfinales van het US Open in New York. De nummer één van de wereld had in de vierde ronde weinig te duchten van Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan. Binnen 68 minuten was de partij gedaan: 6-2 6-3. Williams speelt in de kwartfinale tegen de als vijfde geplaatste Roemeense Simona Halep.