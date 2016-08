AD nieuwe mediapartner van KNVB en Nederlands elftal

,,AD is sportkrant nummer 1 in Nederland. Veel van onze lezers houden van voetbal. Om over te lezen, om naar te kijken en om zelf te spelen", zegt Bart Verkade, zakelijk directeur van het AD. ,,Hoe leuk is het dan om ook samen met lezers naar wedstrijden te kunnen gaan?"



Want dat is waar bij deze samenwerking moet worden gedacht. Veel aandacht voor voetbal in kranten en op de sites, natuurlijk, en aandacht voor het AD in de stadions. Maar ook gezamenlijke busreizen met AD-lezers naar wedstrijden van Oranje of duels in de KNVB-beker.



Uitzoeken

AD en KNVB denken ook aan aantrekkelijke regionale evenementen. En aan gemeenschappelijke verkiezingen. Verkade: ,,Waarom niet samen uitzoeken wie de beste amateurvoetballer van Den Haag is, van Utrecht of van Zwolle?"



AD werkt al nauw samen met zeven regionale kranten van de Persgroep in het zuiden en oosten van het land, en ook lezers van die titels kunnen van de samenwerking profiteren. Die regionale titels, zoals Tubantia en de Stentor, besteden net als de eigen regionale titels van het AD, bijvoorbeeld AD Rotterdams Dagblad en AD Haagse Courant, al veel aandacht aan amateurvoetbal, een van de speerpunten van de KNVB.