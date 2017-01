ADO zonder Havenaar en Schaken naar Spanje

Regen spelbreker voor Bertens in Auckland

8:34 Kiki Bertens moet nog even wachten op haar eerste zege van 2017. De Nederlandse tennisster is vandaag goed begonnen aan haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Lauren Davis in de eerste ronde van het toernooi in Auckland. Het duel werd echter afgebroken vanwege regenval. Bertens leidde op dat moment met 5-3 in de eerste set.