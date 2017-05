Adrie, een held in zijn rolstoel

Toen kwam het. Verslaggever Frank Stout van RTV Rijnmond interviewde Adrie. Het gesprekje zal twee minuten hebben geduurd, achter hem stonden 150.000 mensen, maar dat weerhield Adrie er niet van om in vliegende vaart zijn levensverhaal te vertellen.



Over hoe hij door een bloedvatvernauwing zijn beide benen was verloren. Hoe het ene been ongeveer tien jaar geleden werd afgezet, en het andere been in 2013. Hoe hij de huldiging van 1999 had gemist, omdat zijn vader toen kanker had.



Het was een verhaal vol verdriet en doffe ellende, maar wat het zo fascinerend maakte: Adrie vertelde het stralend. Zijn mondhoeken grijnsden. Zijn ogen glommen en glinsterden.



Adrie, een vijftiger zonder benen, was vermoedelijk één van de vrolijkste, meest dankbare mensen die u ooit zag. Want ja, zuchtte Adrie, hij had dan misschien geen benen meer, Feyenoord was kampioen van Nederland geworden.



,,Geweldig. Fantastisch gewoon.''Toen die jongens op het Stadhuisplein hem spontaan de lucht in tilden, dansend, met rolstoel en al? ,,Dat was het gelukkigste moment van mijn leven.'' (Adrie was ook nog in de Hofpleinvijver beland - zonder benen zowaar geen sinecure - maar de mensen hadden hem uit het water getild, afgedroogd en terug in zijn rolstoel gezet.)