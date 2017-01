Adrie van der Poel snapt niet waar Niels Albert zich druk om maakt

Adrie van der Poel schudt het hoofd na de opmerking van Niels Albert over het WK veldrijden in het Luxemburgse Bieles. ,,Ik snap echt niet waar hij zich druk over maakt.''

Volgens Van der Poel weet Albert niet waarover hij heeft. ,,Hij moet zich eerst eens goed laten informeren voor hij wat roept. Ik heb het parcours helemaal niet getekend en sla met mijn bouwploeg alleen de paaltjes in de grond, plaats de hekken en hang de reclamedoeken op. Zoals het op de tekening staat.”

En dus ging hij woensdag gewoon verder met wat voor hem als boerenzoon en oud-wereldkampioen zijn lust en zijn leven is: het bouwen van het parcours waarop op 28 en 29 januari het WK wordt gereden. Peter van den Abeele van de UCI houdt hem evenmin tegen. Al zegt de Belg wel te begrijpen dat de dubbelrol van Van der Poel vragen oproept. Van den Abeele ziet Van der Poel echter op de eerste plaats als een man met veel ervaring op het gebied van het bouwen van omlopen. “Daarom hebben ze mij gevraagd, zegt Adrie van der Poel. Hij is niet alleen de man die thuis in Hoogerheide (2x WK, 14x wereldbeker) het parcours aanlegt. Dat doet hij inmiddels ook in Valkenburg en daarnaast zijn rechterhand Marc Dierickx uitgegroeid tot de parcoursbouwer van Belgie.



Van der Poel benadrukt dat hij in Luxemburg samen met zijn vaste werkploeg alleen dat uitvoert wat de lokale organisator samen met de UCI heeft uitgedacht. ,,In Hoogerheide mag ik doen, wat ik zelf wil. Niet hier.”

'Ik kan beter mijn mond houden'

Maar ook als hij bezig is met zijn eigen cross denkt geen haar op zijn hoofd er over om zoon Mathieu te bevoordelen. ,,Iedereen die mij een beetje kent, weet dat. Niels ook.” Zoonlief is al eerder door de pers gevraagd of hij zijn wensen voor het WK al kenbaar had gemaakt bij pa. ,,Dat heeft geen zin. Ik kan ook beter mijn mond houden. Want als ik zeg: pa leg die bocht naar rechts, dan legt hij hem juist naar links”, reageerde hij gevat. Adrie hoorde het lachend aan: ,,Zo gaat dat ongeveer bij ons ja.”

In de tweet van dinsdag reageert Mathieu van der Poel fijntjes aan het feit dat Wout van Aert in 2014 op het 'door mijn vader getekende rondje' wereldkampioen werd. Adrie vult aan dat Lars Boom in 2009 om wat aanpassingen had gevraagd en dat hij daar niks mee heeft gedaan. ,,Ik heb het parcours niet veranderd en Niels Albert werd dat jaar gewoon wereldkampioen.”

Sterke punt

In huize Van der Poel wordt er volgens hem amper gesproken over het WK en parcoursen. “En als we het doen ouwehoeren we maar een beetje.” Maar begrijpt hij niet dat de concurrenten zich ongemakkelijk voelen bij het feit dat zij niet weten wat er precies in Kapellen aan de keukentafel wordt besproken? “Nee”, klinkt het kortaf. ,,Het interesseert Mathieu namelijk niet hoe het parcours eruit ziet omdat het voor hem uiteindelijk allemaal niet uitmaakt. Dat is zijn sterke punt."

Adrie van der Poel kan maar een ding bedenken waarom Albert zich druk maakt over zijn gezwoeg in Luxemburg. ,,Dat voor hen het WK superbelangrijk is geworden. 'Matje' voelt die druk niet. Het is al reuze knap wat hij nu presteert zonder een optimale voorbereiding in de zomer. Hij hoeft echt niks meer te bewijzen."

