Advies aan pispaal Traoré: altijd 'schijt' hebben

Sonck vervolgt: ,,Ik speelde bij Ajax nooit echt op mijn positie in de spits. Daar stond ene Zlatan. Tja, die was tien keer beter dan ik was. Daarom kwam ik vaak aan de zijkant terecht. Maar je hoort het, ik heb me dus nooit laten beïnvloeden door reacties van buitenaf. Het lijkt me niet zo handig van het publiek om eigen spelers zo te behandelen.''



Nourdin Boukhari weet nog wel dondersgoed dat hij als jonge Ajacied werd uitgefloten. ,,Ik had er eigenlijk altijd 'schijt' aan. Ik dacht: ik voetbal zo goed als ik kan. Als dat niet wordt gewaardeerd, dan is het maar zo. Mentaal zat ik als voetballer wel stevig in elkaar. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dat is ook mijn advies aan Traoré. Al klinkt dat natuurlijk heel simpel. Maar simpele dingen zijn soms juist heel moeilijk.''



Boukhari refereert aan Daley Blind. ,,Zelfs hij, echt een jongen van de club, kreeg ooit de volle laag. Kijk wat er daarna is gebeurd. Hij speelde een geweldig WK, was aanvoerder van Oranje en voetbalt nu bij Manchester United, één van de grootste clubs van de wereld. Tja, dat is natuurlijk het mooiste voorbeeld en een inspiratie voor iedereen die een vol stadion over zich heen krijgt.''