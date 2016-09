Advocaat thuis onderuit met Fenerbahçe

Bursaspor, met Joshua John (ex-Sparta en ex-FC Twente) in het basisteam, kwam door een doelpunt van Pablo Batalla op voorsprong in de 34e minuut. Wat Fenerbahçe, met Gregory van der Wiel en Jeremain Lens in de opstelling, daarna ook probeerde, de gelijkmaker wilde niet vallen. Ook Robin van Persie, die opnieuw op de bank moest beginnen, kon in de tweede helft als invaller niet voor een treffer zorgen.



Onder leiding van Advocaat plaatste Fenerbahçe zich vorige maand wel voor de groepsfase van de Europa League. Daarin is onder meer Feyenoord de tegenstander. De Turkse topclub begint komende donderdag met een uitduel bij Zorya Luhansk.



Galatasaray speelt gelijk



Galatasaray, met Wesley Sneijder de hele wedstrijd in actie, speelde zaterdag gelijk bij Kayserispor (1-1). Middenvelder Nigel de Jong debuteerde bij 'Gala' als invaller.