Technisch directeur Roskam: Afmeldingen EK indoor niet jammer, maar juist verstandig

Kerber neemt revanche op Puig voor nederlaag in Rio

16:29 Angelique Kerber heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Dubai. De Duitse tennisster won in de derde ronde met 6-2 6-3 van de Puerto Ricaanse Monica Puig, voor wie ze in de olympische finale van afgelopen zomer in Rio nog moest buigen.