Afrika Cup: spraakmakende keepers van 44 en 21 in schijnwerpers

Wint Egypte zijn achtste Afrika Cup of gaat Kameroen er voor de vijfde keer met de beker vandoor? Morgenavond treffen de twee grootmachten van het continent elkaar in de finale in de Gabonese hoofdstad Libreville.

Het is vooral een duel tussen de twee meest spraakmakende doelmannen van het toernooi. Fabrice Ondoa is de spectaculaire keeper van Kameroen, die Ajax-sluitpost André Onana doet vergeten. Onana had geen trek in de Afrika Cup, zijn vervanger weet de schijnwerpers inmiddels op zich gericht bij de ploeg van de Belgische trainer Hugo Broos. Ondoa, die uitkomt voor Sevilla B, en Onana zijn geen onbekenden van elkaar: het zijn neven. Ook doorliepen ze beiden de jeugdopleiding bij FC Barcelona.



Ondoa is pas 21 jaar, en dat is nog niet eens de helft van de leeftijd van zijn tegenstrever aan de overkant. Daar mag de 44-jarige Essam El-Hadary weer de held van zijn land proberen te worden. El-Hadary stopte tijdens de penaltyserie in de halve finale tegen Burkina Faso nog de beslissende strafschop van Ajacied Bertrand Traoré. Eerder al verrichtte de aanvoerder van Egypte een belangrijke redding in het kwartfinaleduel met Marokko.

(Artikel gaat verder onder foto)

Logo Volledig scherm © AP

Ongeboren ploeggenoot

Toen El-Hadary in 1996 aan zijn eerste Afrika Cup deelnam, was ploeggenoot Ramadan Sobhi niet eens geboren. De keeper, die aan het begin van het toernooi de geblesseerde Ahmed El Shennawy verving, gaat voor zijn vijfde Afrika Cup-trofee.

El-Hadary zegt dat de ambities van Egypte aanvankelijk niet groot waren. ,,We waren al blij dat we ons kwalificeerden en wilden een goede indruk achterlaten. Maar nu we er toch zijn willen we die beker omhoog houden. Met onze overtuiging en onze liefde voor ons land, gaat ons dat lukken.’’

De 44-jarige doelman zegt dat voetbal alles voor hem is. ,,Ik heb mijn hele leven alleen maar getraind. Zonder voetbal zou ik nergens zijn.’’

El-Hadary, die nu uitkomt voor Wadi Degla, past zijn hele leven aan het voetbal aan. Zo heeft hij een klein appartement in de buurt van het stadion om zo het drukke verkeer in Caïro, waar je soms wel drie uur nodig hebt om door het centrum te geraken, te vermijden. Zijn vrouw en kinderen wonen buiten de stad in een groter huis.

De Afrika Cup winnen is niet het einddoel van El-Hadary. Hij wil naar het WK van 2018. ,,Ik heb 38 prijzen gewonnen, ben verkozen tot beste keeper van Afrika, maar ik heb nog nooit een WK gespeeld.’’

El-Hadary zal dan opnieuw een record vestigen. Hij is nu al de oudste speler ooit op een Afrika Cup. In Rusland kan hij de Colombiaanse keeper Faryd Mondragon, die op het WK van 2014 43 jaar oud was, voorbijstreven.