Ajacied De Jong vervangt Bazoer bij Jong Oranje

Jong Oranje speelt de komende periode oefenwedstrijden tegen Finland en Oostenrijk. De middenvelder van VfL Wolfsburg zal daar echter niet bij zijn. Langeler liet eerder al weten dat Bazoer twijfelde of hij niet beter bij zijn club kon blijven in de interlandperiode, dat lijkt nu inderdaad zijn keuze te zijn. Als vervanger doet Langeler een beroep op Frenkie de Jong.

De twee oefenduels zijn in Spanje, waar Jong Oranje in voorbereiding gaat op de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2019. Vrijdag is eerst de oefenwedstrijd tegen Finland, drie dagen later volgt de confrontatie met Oostenrijk. De kwalificatie voor het EK van 2019 in Italië begint in september.