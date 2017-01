Ajax en de 'vloek van het laatste kwartier'

Maar het idee moet zijn: we gaan deze voorsprong uitbreiden. Daar ligt ook onze grootste kracht. De theorie is vrij simpel hè, het is aan ons om dat tegen PEC in de praktijk te brengen.''



Op het veld moeten de spelers laten zien dat de groepsgesprekken in Alcantarilha niet voor de bühne zijn gevoerd. De belangrijkste conclusie na de 'sessies' in Portugal: geen angst hebben, vertrouwen op de eigen speelwijze. Bosz zegt daarover: ,,We kunnen tegenwoordig inderdaad alles meten, maar angst is niet te vatten in een getal.''



De trainer vervolgt: ,,Als je aan een speler vraagt: 'ben je in de slotfase bang en loop je daarom achteruit of maak je andere keuzes?', zal hij dat ontkennen. Maar toch zijn er wedstrijden geweest waarin we onnodig met de tijd bezig waren. Dat is uitgesproken. Al betekent het niet dat het niet meer voor zal komen. Maar het is goed om daarvan bewust te zijn, zodat spelers elkaar sneller zullen corrigeren of coachen.''