Ajax heeft nogal wat recht te zetten

Je ontkomt er gewoon niet aan. Als de spelers van Ajax vandaag goedgemutst de vliegtuigtrap betreden voor hun chartervlucht naar Athene, moeten ze terugdenken aan de laatste keer dat ze over de grens gingen. Zo'n trip waar je het als speler, trainer, fan eigenlijk nooit meer over wilt hebben. Vergeten, ophouden, verdringen. Dat werk.



Maar 'Rostov-uit' kán niet worden vergeten. Die 4-1 nederlaag in Rusland zal dit seizoen steeds als graadmeter uit de kast worden gehaald als Ajax in Europa speelt. Ook nu, met Panathinaikos in Athene de eerste groepswedstrijd in de Europa League op het programma. Die warme avond in Zuid-Rusland was misschien wel de gênantste afgang in de clubgeschiedenis.



Het was extreem. Maar het begint de laatste jaren ook een slechte gewoonte te worden van Ajax, om te verliezen van ploegen die vooraf als gelijkwaardig of zelfs minder sterk worden ingeschat. Het is bijna voer voor een voetbalquiz: welke modale clubs zetten Ajax in Europa te kijk? Van FC Kopenhagen tot Rapid Wien. En van Red Bull Salzburg tot FK Molde.