Ajax is zeker van zijn zaak

Het verstand

Dat licht euforische gevoel in Amsterdam is natuurlijk wel te verklaren. Binnen zeven dagen werd de achterstand op Feyenoord geminimaliseerd van zes punten tot één schamel puntje. Maar de tijd om in te halen wordt korter en een vanzelfsprekendheid is een uitoverwinning bij PSV allerminst. Al gaan waarschijnlijk vooral de extra wedstrijden in de Europa League een doorslaggevende rol spelen.



Feit dit seizoen: Ajax speelde de slechtste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Excelsior, toen het drie dagen eerder overtuigend FC Kopenhagen had uitgeschakeld in de Amsterdam Arena.



Het blijft een gek fenomeen. Presteren in Europa is bijna een zaak van landsbelang geworden, gezien de belabberde staat van ons voetbal. Maar áls er dan een club presteert zoals Ajax nu, wordt dat juist weer uitgelegd als een nadeel met het oog op de competitie. De wedstrijden tegen Schalke 04, aanstaande donderdag thuis en een week later in Gelsenkirchen, gaan ontegenzeggelijk een factor worden in de titelrace.



Want ook een feit: Ajax heeft gigantisch veel moeite om twee keer binnen een paar dagen overtuigend te spelen. Bertand Traoré, zijn vorm ogenschijnlijk gevonden, zegt: ,,We willen én én. Kampioen worden en zo goed mogelijk presteren in de Europa League. Ik denk echt dat het kan. We raken, nu het einde van het seizoen in beeld komt, steeds beter in vorm.''



Niet zo verwonderlijk dat een speler van Ajax dat zegt. In woord is het sowieso gemakkelijk. Toch nog even terug naar de feiten op de ranglijst. Want het is natuurlijk allemaal wel leuk die psychologische steekjes onder water, maar Ajax heeft het behalen van de titel niet één speeldag in eigen hand gehad. Ook een feit: Feyenoord heeft dit seizoen na tegenslag altijd geantwoord met een goed resultaat.



En dan nog een ander hard cijfer: qua doelsaldo ligt Ajax elf goals achter op Feyenoord. Dus stel nu dat Ajax het puntje nog inloopt op Feyenoord: dan moeten de Amsterdammers wel echt als een razende scoren in de laatste vier wedstrijden van het jaar. Ja, de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles biedt vooraf beschouwd wat dat betreft nog wel mogelijkheden. Reëler is echter dat Ajax het qua doelsaldo niet gaat redden. Daarvoor heeft de ploeg van Peter Bosz het dit seizoen te vaak nagelaten om echt uit te halen. Daar doet de scoringsdrift van afgelopen week (4-1 tegen AZ en 1-5 tegen NEC) niets aan af.



