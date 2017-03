Ajax moet jagen zonder zijn aanjager

5

Ajax heeft een slechte reputatie als het aankomt op strafschoppen in Europese competities. Alle vijf de keren dat het aankwam op penalty's, vloog Ajax eruit. Wel won het de strafschoppenserie in de finale om de Wereldbeker in 1995 tegen Gremio.



500

Het duel met FC Kopenhagen is de 500ste officiële wedstrijd van Ajax in de Arena. Daarvan won het er 344. Kopenhagen is één van de vijf teams die in Europese toernooien meer dan 1 keer won in de Arena. De andere zijn Juventus, Real Madrid, Spartak Moskou en Dinamo Zagreb.



14

Het is 14 jaar geleden dat Ajax de laatste acht van een Europees toernooi bereikte. Het werd in 2003 in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door de latere winnaar AC Milan.