Ajax oogst veel lof, nu nog een prijs

Chemie

,,Het allermooiste zou zijn om deze selectie bij elkaar te houden'', zei Bosz. ,,Omdat we deze ervaring van een verloren finale meenemen. Maar vooral omdat het een team is dat karakter heeft en omdat er chemie is. Maar we kennen de voetbalwereld, het zal een uitdaging worden.''



Wat dat betreft was het een geluk bij een ongeluk dat juist ook Davinson Sánchez en Kasper Dolberg in de finale voor een miljoenenpubliek onvoldoendes scoorden. Desondanks zal het ongetwijfeld een hete transferzomer worden, waarin een vertrek van aanvoerder Davy Klaassen voor de hand ligt. Maar juist op het middenveld staan Donny van de Beek en Frenkie de Jong klaar om de leegte te vullen.



En Bosz zelf? De trainer van het jaar zonder prijs zal door zijn prestatie met een piepjong Ajax ook in Europa zijn opgevallen. Maar een vertrek? ,,Zo'n vaart zal het niet lopen'', zegt hij. ,,Ik heb hier voor drie jaar getekend. Bij andere clubs liet ik altijd een clausule in mijn contract opnemen dat ik onder bepaalde omstandigheden kon vertrekken. Dat heb ik nu niet gedaan en dat zegt eigenlijk wel genoeg.''



Hij zal Ajax dus komend seizoen naar de landstitel moet leiden. Maar een nog zwaardere taak: het afgelopen Europese seizoen overtreffen. Bosz kreeg terecht lof na de magische avonden in de Arena tegen Schalke en Lyon. Hij gaf Ajax, zeker over de grens, weer smoel. Bewonderenswaardig. Maar in de uitwedstrijden tegen diezelfde ploegen en ook tijdens de finale tegen Manchester werd pijnlijk duidelijk dat Ajax niet kan winnen als het vertrouwde spel niet loopt. Ook bij zijn vorige clubs kreeg Bosz de kritiek dat er in zijn denkwereld geen ruimte is voor een 'plan B'.

(Artikel gaat verder onder de foto)