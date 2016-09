Ajax op zoek naar de ommekeer

Zwoegen

Het is zwoegen voorlopig. Elke week weer. Discussies over de tactiek van trainer Peter Bosz, wisselende opstellingen, spaarzame lichtpuntjes, maar dan weer terug bij af. De overwinningen altijd met pijn en nog meer moeite. Elke keer is het ook weer hopen op zo'n wedstrijd waarvan heel Nederland denkt: zo dan, dat is pas een resultaat!



Winnen in Athene van Panathinaikos bijvoorbeeld. In de warme hal van de basketbaltak van Panathinaikos, voor de gelegenheid omgetoverd tot perszaal, zegt Bosz: ,,Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt als je het over een ommekeer hebt. Maar dat moet geleidelijk komen. Ik geloof niet dat het gevoel op basis van één wedstrijd volledig kan omdraaien. Op die manier benaderen we deze wedstrijd ook niet.



,,Maar het is duidelijk dat we na die slechte wedstrijd tegen Rostov een goed resultaat moeten boeken. Ook omdat het de eerste wedstrijd in de groep is. Die wil je altijd winnen.''



Toch is het wel weer confronterend. Clubs met hun schimmen uit het verleden. Of het nog kan, clubs als Ajax en Panathinaikos in de Europese top? Bosz: ,,Dat ligt voor een gedeelte ook aan de UEFA. Als ik zie dat ze de opzet van de Champions League nu weer vernieuwen. Dan wordt het voor landen als Nederland en Griekenland wel erg moeilijk.''



Vanaf 2018 mogen de vier grote competities (Spanje, Engeland, Italië, Duitsland) standaard vier ploegen afvaardigen naar de Champions League. Precies waar de kleine landen zo faliekant tegen zijn.



Ook Ajax-directeur Van der Sar poogde vooralsnog tevergeefs dat plan af te schieten. Maar starend naar het trainingsveld zijn er actuelere en meer prangende zaken. Want de Champions League is voorlopig niet het podium waarop Ajax acteert. Eerst maar eens presteren in de Europa League. Succes is ook daarin verre van vanzelfsprekend.



Bosz wisselde de laatste weken wat af. Steeds weer zoekend naar het ideaal. De laatste twee zeges tegen Go Ahead Eagles en Vitesse werden geboekt met praktisch hetzelfde elftal. Alleen miljoenenaankoop Hakim Ziyech werd nog ingepast. In Griekenland wil Bosz daaraan vasthouden. ,,Waar ik zelf van houd: op een gegeven moment wil je vastig­heid. Daar ben ik naar op zoek, naar balans in je elftal en dan vooral op het middenveld.''



Houvast voor meer dan één wedstrijd. Athene kan een plek worden waar dat lukt. Een ommekeer, ja. Niet voor de eerste keer in de hoofdstad van Griekenland.