Ajax speelt ook om de Hollandse reputatie

Het Parken Stadion, waar Ajax ­gisteravond in frisse omstandig­heden trainde, hoort niet direct bij de meest gevreesde entourages van Europa. Denen laten zich hoe dan ook niet zo snel verbaal gaan.



Toch is het Deense journaille deze dagen driftig bezig met verhalen over de thuishaven van ­Kopenhagen, met afstand de beste club van Denemarken. Want wat blijkt? Geen enkele andere club doet het dit Europese seizoen thuis beter dan de tegenstander van Ajax. Als bezoekende club ­hier scoren? Vergeet het maar. In zeven wedstrijden lukte het niemand. Ook FC Porto, Leicester City en Club Brugge niet, die langs­kwamen tijdens de groepsfase van de Champions League. De laatste tegentreffer in Parken? Dat was op 20 augustus 2016, tegen Aalborg.



De loting van Ajax had rotter ­gekund, maar gezien het bovenstaande is de wedstrijd tegen FC Kopenhagen er ook niet één om als Nederlandse club handenwrijvend naar uit te kijken. Tel daar nog eens bij op dat de Noorse coach Solbakken een fysiek ijzersterke ploeg heeft geformeerd, vol met van die grote Scandinaviërs, die maar blijven draven.



Toch is de algemene gedachte: wij Nederlanders tegen Denen? Kom op, dat moeten we toch winnen? Zo is dat, per saldo, toch ook altijd geweest? Maar tegelijkertijd doemt er juist nu een echo uit het verleden op. Met dedain keken we naar Denemarken. Maar de laatste jaren is een zege op Deense clubs helemaal niet zo gewoon meer.



Vaak gehoord na weer een wanprestatie van Nederlandse teams in Europa: we dreigen het nieuwe Denemarken te worden. Juist daarom is de confrontatie tussen de grootste clubs van beide landen extra beladen.