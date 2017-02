Ajax vreest vooral fans van Legia

Voskamp weet nog goed wat hij dacht tijdens de warming-up. ,,Ik kon het bijna niet geloven. Dan hoor je dat geluid over je heen komen. Een heel apart gevoel. Ik kon mijn medespelers amper verstaan joh. Het geeft dan wel een kick als die supporters door de tussenstand wat rustiger aan gaan doen. Ik heb er nóg een keer gespeeld. Dat was voor de Poolse Super Cup. Ook toen wonnen we, na strafschoppen.''



Ook Robert Maaskant is een ervaringsdeskundige. Als trainer van aartsrivaal Wisla Krakow stond hij twee keer coachend langs de kant in het stadion van Legia. Eén keer gewonnen, één keer verloren. Maaskant relativeert juist de omstandigheden waarin Ajax morgen aantreedt. ,,Toen we met de bus aankwamen bij het stadion stond er natuurlijk wel een koppeltje volk om ons vrolijk welkom te heten. Je kent het wel: een hoop geschreeuw en gescheld.''



Maar eenmaal ín het stadion was Maaskant helemaal niet zo onder de indruk van 'het hele verhaal'. ,,Ik vind het bijvoorbeeld niet te vergelijken met wat je soms in Griekenland tegenkomt. Daar kun je als speler nog steeds in een flessenregen terecht komen en kunnen de fans écht invloed hebben op het presteren van een team.''



Juist in Griekenland speelde Ajax dit seizoen al twee keer. Zowel bij PAOK Saloniki als bij Panathinaikos werd gewonnen met 1-2. Het is precies waar Bosz zich aan vast houdt. Onder de noemer: als het dáár kan, kan het in Polen ook. Legia, met oud-Zwolle-speler Tomas Necid in de spits, staat momenteel derde in de Poolse competitie. Ook Valeri 'Vako' Qazaishvili, bij Vitesse een oogappeltje van Bosz, speelt bij Legia.



In de Champions League kreeg de ploeg in de poulefase (met Real Madrid en Borussia Dortmund) maar liefst 24 tegengoals tegen, maar plaatste het zich dus wel voor de Europa League omdat het Sporting Portugal achter zich liet in de groep. Toch denkt Voskamp dat Ajax het tweeluik tegen Legia gaat overleven. ,,Omdat Ajax genoeg kwaliteit heeft om de boel stil te spelen.''