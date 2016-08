Allardyce: Rooney is mijn aanvoerder

Allardyce volgde deze zomer Roy Hodgson op. Die stapte op nadat zijn ploeg bij het EK tegen IJsland al in de achtste finales was uitgeschakeld. Aanvankelijk liet de nieuwe bondscoach het aanvoerdersvraagstuk nog open. Engeland speelt zondag in de WK-kwalificatie tegen Slowakije.



,,Wayne is de meeste ervaren speler in de ploeg en geniet het meeste respect van zijn ploeggenoten'', zei Allardyce over de 30-jarige aanvaller van Manchester United. ..Het is de juiste keuze hem de leider van het team te laten zijn.''