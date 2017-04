Alleen Zlatan bepaalt wanneer Zlatan stopt

Revalideren zal vooral een mentale strijd worden. Fysiek gezien is het ook op je 35ste geen probleem om volledig te herstellen van een kruisbandblessure, zo verzekert orthopedisch chirurg Rien Heijboer. ,,Het nadeel van zijn leeftijd is niet zo groot'', zegt de knie¬specialist. ,,Er is wat dat betreft geen verschil met een 20-jarige.''



Volgens Heijboer is het vooral de vraag wat de bijkomende schade is die Zlatan opliep nadat hij zo ongelukkig landde na een luchtduel met Anderlecht-verdediger Kara Mbodji. ,,Ik heb hem neer zien komen met overstrekte knie'', zegt de arts. ,,Als zijn kruisband kapot is, draait het uit op een operatie. Dat kost een maand of acht, maar hij kan daarna terugkomen op zijn oude niveau. Is zijn meniscus kapot en is er ook kraakbeenschade, dan wordt het een moeilijk verhaal.''



Lundqvist heeft er hoe dan ook een hard hoofd in. In zijn verslag van de wedstrijd Manchester United - Anderlecht schreef hij meteen dat Ibrahimovc zijn laatste wedstrijd op dit niveau had gespeeld. ,,Dit is een heel vervelende blessure als je 35 bent. Zlatan wordt in oktober 36. Hij wil waarschijnlijk nog ergens in Amerika een contract verdienen. Maar hij zal niet meer terugkomen in de Premier League.''



Laat de hoofdpersoon het maar niet horen. Zlatan, de beresterke spits die in zijn loopbaan nooit te maken had met ernstige blessures, bepaalt zelf wel waar en hoe hij afscheid neemt. ,,Zo schat ik hem wel in'', zegt Heijboer, die de Zweed in diens periode bij Internazionale één keer onderzocht. ,,Het is een sterke jongen, ook mentaal. En Zlatan is natuurlijk een speciale. Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière is.''



Voor Pettersson was een soortgelijke blessure dat dus wel, al wilde ook hij daar aanvankelijk niets van weten toen hij op zijn 35ste bij IFK Göteborg dezelfde kruisband scheurde als tien jaar eerder. ,,Ik kon het wel opbrengen om weer te revalideren en was er ook bijna'', zegt hij. ,,Ik had nog door kunnen voetballen, maar liep het risico dat het erger zou worden. Toen heb ik op mijn 36ste toch besloten om te stoppen.''