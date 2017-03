Alleen titel kan rapport Ajax nog redden

Als er zand in de machine komt, moet een trainer ook in staat zijn om een schoonmaakbeurt te houden. De doelstelling was kraakhelder toen Ajax Peter Bosz aanstelde als trainer. De Amsterdammers moesten weer aanvallend, attractief en daardoor winnend voetbal spelen. Zeker, Ajax ging kleurrijker voetballen.



Maar voor een serie overtuigende wedstrijden moeten we toch echt terug naar het vorige kalenderjaar. En dat is simpelweg te lang geleden. Bosz gelooft heilig in het perfectioneren van het elftal dat hij twee maanden na zijn aanstelling vond. Bosz: ,,Onze kracht ligt in het voetbal. Dáár moeten we het van hebben.''



Maar het hapert al weken na de winterstop. De fraaie zege op FC Kopenhagen was een uitzondering, geen regel.