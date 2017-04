Alleen Viergever weet hoe het is

In zijn derde jaar bij Ajax is hij eindelijk een vaste waarde. ,,Als centrale verdediger, dat is echt mijn plek. Incidenteel ook linksback. Onder Frank de Boer kreeg ik niet echt een kans om centraal achterin te spelen. Nu wel.''



Of dit jaar daarmee ook zijn beste uit zijn loopbaan is? ,,Wel het beste Ajax-seizoen natuurlijk. Maar bij Sparta en AZ heb ik ook lekkere jaren gehad. Maar zeker bij Sparta was ik zo jong, dan ben je in het veld mee heel andere dingen bezig. Jezelf staande houden. Daarom is het lastig om al die seizoenen met elkaar te vergelijken.''



In Davinson Sánchez heeft Viergever een indrukwekkende 'partner in crime' achterin bij Ajax. De Colombiaan geldt als een revelatie in de eredivisie en moet de Amsterdammers ook tegen Schalke 04 schadevrij houden. ,,We voelen elkaar goed aan. Hij is een andere verdediger dan wij gewend zijn in Nederland. Als hij hier was opgeleid, hadden ze in de jeugd misschien wel twijfels gehad. Omdat wij complete verdedigers willen. Snap je wat ik bedoel? Davinson is geweldig. Zo sterk. En ik geniet hoe hij voetbal beleeft: echt alles moet wijken.''



Precies dat zal Ajax nodig hebben om de tweestrijd met de nummer tien van de Duitse Bundesliga te overleven. ,, Van de acht ploegen die nu nog over zijn steken Manchester United en Olympique Lyon er bovenuit. Verder is iedereen aan elkaar gewaagd. Toen in de tijd van de kwartfinales met AZ speelden we alle wedstrijden met een vaste kern van twaalf, dertien spelers. Met Ajax nu een bredere groep. Daarom ben ik overtuigd dat we door kunnen gaan.''