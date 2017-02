Alles draait (weer) om Sagan

In de wedstrijd draait het ook om Sagan. Hij maakt de koers, de rest volgt. Als hij op kop rijdt, huilt de rest in zijn wiel - als ze dat al kunnen houden. Aan de finish in Gent op zaterdag heeft hij nog maar twee metgezellen: Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke. Maar net als vorig jaar laat hij zich piepelen in de laatste bochten. Van Avermaet profiteert en Sagan wordt tweede. Het is alsof hij maar wat doet. Alsof het hem totaal niet interesseert wie er wint. Wat misschien ook wel zo is: hij heeft de aankomst niet verkend en zegt: ,,Dat de Omloop een WorldTour-race was, wist ik niet. Ik dacht dat het een normale wedstrijd was, net als vorig jaar. Het maakt geen verschil, het is al geweest. Ik rijd hier omdat ik het wilde.''



Bij de nabeschouwing in de studio van Sporza zet hij zijn stoel te laag en gaat half op de tafel liggen. Hij zucht en steunt wat, probeert Vanmarcke belachelijk te maken en loopt daarna weer weg. Bij andere renners zou iedereen het een gebrek aan respect vinden, bij Sagan is het grappig. Of zogenaamd grappig. ,,Het is het verschil tussen winnen en tweede of derde worden'', zegt hij een dag later na winst in Kuurne, als hij wél uitgebreid de tijd neemt om vragen te beantwoorden. ,,Als je wint heb je, al is het maar dertig seconden, het gevoel: ik won. Als je zes uur hebt geracet, voorin zat en je verliest met een centimeter of een fietslengte, dan herinnert iedereen zich alleen de winnaar.''



Ook in Kuurne-Brussel-Kuurne voert Sagan een show op. Muziek van tevoren en vuurwerk in de koers, al laat hij zich met een overmacht van Quick-Step en BMC niet verleiden tot het smijten met zijn krachten. Natuurlijk zijn er wel toneelstukjes achteraf. Het televisie-interview na de koers werkt hij af met een zakje gummibeertjes in zijn mond. Het openingsweekeinde van 2017 is zoals het seizoen 2016: alles draait om Peter Sagan. Als wielrennen een circus is, dan is Sagan de spreekstalmeester, de clown, de tijger en de brandende hoepel ineen.