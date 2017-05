Alles flikkert uit Hans z'n handen

Bijna iedereen komt ooit op een leeftijd waarop hij heel goed weet wat-ie kan, maar vooral wat-ie niet kan. Levenservaring, gevormd door successen en fouten.



Wellicht heb je gedurende deze levensreis soms steun van buiten gezocht om jezelf beter te leren kennen. Niets mis mee. Hans van Breukelen deed dat regelmatig. Al tijdens zijn actieve carrière als voetballer, omdat hij na het 'polletjesincident' en de vele kritiek die daarop volgde behoorlijk in de kreukels lag.



Na zijn actieve carrière volgde hij zelfhulpcursusjes en dook het lezingencircuit in om uit te leggen hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Zo vertelde Hans dat er lucht in een bal zat, maar dat niets ook alles kan zijn. Of zoiets. Hij werd een van de uithangborden van het coachingbureau BTSW, waar mensen die het leven even niet aankunnen op geheel eigen wijze weer op de rit worden gezet.



Het bedrijf van compagnon Rini Stoutjesdijk was zelfs even werkzaam bij de KNVB, maar werd na negatieve publiciteit uit de Zeister bossen verdreven. Dat zat Stoutjesdijk klaarblijkelijk niet lekker, want vorige week begon hij een rechtszaak tegen de schrijfster van een boek over sektes in Nederland. Hoewel zijn bedrijf in dit boek niet bij naam wordt genoemd, zou je uit een van de hoofdstukken kunnen opmaken dat dit over BTSW handelt.



Het grappige is dat dit boek nooit werd opgemerkt, tot De Telegraaf het aanhaalde om de vreemde constellatie van BTSW bij de KNVB onder de loep te nemen. Ook bij Voetbal Inside verbaasden we ons over de inbreng van het bureau. Voor de KNVB was de ophef voldoende om de samenwerking te beëindigen. In plaats van de strijd aan te gaan met de boodschappers van het nieuws, richt Stoutjesdijk zich nu op de schrijfster van het boek. Waarschijnlijk vanuit de bedrijfsfilosofie dat bij kwetsbare partijen het meeste valt te halen.



Maar eigenlijk zou een rechtszaak tegen Hans van Breukelen veel meer op zijn plaats zijn.



Hoewel uithangbord Van Breukelen tot verrassing van BTSW eenzijdig zijn samenwerking met hen opzegde, leidt zijn optreden als technisch directeur van de KNVB tot verwoestende imagoschade. Werkelijk alles wat Hans aanraakt, lijkt uit zijn handen te flikkeren. Wat voor een voormalig doelman best pijnlijk is.



Het wegzenden van teammanager Hans Jorritsma, het aanstellen van een assistent-bondscoach of de zoektocht naar een PIM (Prestatie Innovatie Manager), niets verliep vlekkeloos. In al zijn eerlijkheid en onhandigheid pakt Van Breukelen het steevast verkeerd aan. Overigens vernemen we tot nu toe niets van PIM Peter Blangé, terwijl er genoeg te verbeteren valt. Zeker als je kijkt naar de chaos rond de nieuwe bondscoach.



Toch blijft de KNVB steevast verkondigen dat het zich niet in het geschetste beeld van de media kan vinden. Feit is dat de bond nu bijna een jaar een stuurloos schip is en dat er allerlei mensen - voor zover die er nog zijn - op de verkeerde plaats zitten. Te beginnen met Hans van Breukelen.



Dat zou hij toch zelf inmiddels ook moeten zien?