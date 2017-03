Alles lijkt anders, maar niet Max

Amper twee meter. Meer ruimte zit er in Barcelona niet tussen de hospitalityruimtes van Red Bull Racing en Toro Rosso. Een paar stappen voor een jongen van negentien, maar een wereld van verschil. Hoeveel er binnen één jaar is veranderd in het leven van Max Verstappen, is in de Spaanse paddock in één blik waar te nemen.



Precies een jaar terug was Daniil Kvyat hier bij de testdagen nog de ruwe diamant van Red Bull. De Rus die na zijn overstap van Toro Rosso in 2015 tegen de top aanschuurde en op de Hungaroring zelfs het podium op mocht. Maar zie die 22-jarige blonde snaak nu eens struinen door de paddock, met dat slanke gezicht op standje zuur. Terug in de race-overall van Toro Rosso, na zijn degradatie.



In zijn droomwagentje zit nu de drie jaar jongere Limburgse sensatie, die gisteren tijdens de lunchpauze als stralend middelpunt door de paddock liep in een stoet vol overgekomen gasten van sponsor Exact.



Waar Kvyat vorig jaar zijn espresso's dronk en hardop dagdroomde over succes, gaan gasten en verslaggevers nu bij Verstappen op audiëntie. Hoe de winter van Kvyat was? Buiten Rusland lijkt er nauwelijks nog iemand in geïnteresseerd, nu hij niet meer voor de hoofdmacht van het energiedrankjesimperium rijdt. Gewogen en te licht bevonden. Een ontluikende carrière geknakt als een twijg in de eerste herfststorm.



Red Bull en Toro Rosso, twee teams die zich tot elkaar verhouden als Feyenoord en Excelsior. Stel dat Verstappen nu nog gewoon coureur zou zijn bij de Italianen, dan was dat op zijn 19de bepaald geen schande. Dan had hij het nu écht niet over titelkansen hoeven hebben. Fraai is de helblauwe bolide absoluut. Maar winnaarsmateriaal? Nee.

