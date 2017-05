Alles wat je moet weten over de sleutelbeenbreuk

,,Die zijn er helemaal niet", zegt Stefan Groothuis. De in 2016 gestopte schaatser weet hoe het is iets te breken bij aanvang van een olympische seizoen. Hij brak zijn kuitbeen precies vier jaar geleden tijdens een skivakantie. Tien maanden later won hij goud bij de Spelen in Sotsji op de 1000 meter. ,,In blessureland is dit een van de veiligste kwetsuren."



Jac Orie zegt hetzelfde. ,,Ik ben er niet van geschrokken. In feite valt dit mee, al zit je natuurlijk nooit op een breuk te wachten." Groothuis: ,,Ik vind het wel grappig dat dit nu een flinke toestand lijkt. In deze fase van het seizoen, begin mei, is er absoluut geen man overboord."



Zelf zat Groothuis na zijn beenbreuk binnen een week weer op de fiets, binnen twee weken stond hij op skeelers. ,,Dan doe je nog geen piekbelasting, maar trainen kon weer." En dan is het breken van een sleutelbeen voor een schaatser - de sport waar de nadruk ligt op het gebruik van de beenspieren - nog een stuk praktischer dan het breken van een been, zoals bij Groothuis.