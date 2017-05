Alles went, zelfs het roze

17.02 uur

Dumoulin rolt één minuut en 37 seconden achter ritwinnaar Omar Fraile als negentiende over de streep in de groep met favorieten, onder wie Bauke Mollema. Alleen Geraint Thomas en Steven Kruijswijk bevinden zich daar niet bij. Dumoulin: ,,De etappe voltrok zich precies zoals wij hadden verwacht. We wisten dat sommige renners, die op vijf of zes minuten staan, zouden aanvallen. We hebben nooit stress gehad. We hadden Laurens voorin en daarachter hebben we het altijd onder controle gehad. Het is lekker om een groot gat in het klassement te hebben. Dat geeft me meer speelruimte. Eigenlijk een perfecte dag.''Achteraf wil iedereen weten of Dumoulin niet bang is voor Nibali, Quintana en Pinot met die loodzware derde week op komst? Kan hij de druk aan? ,,Zij weten dat ze veel tijd op mij moeten terugpakken in de bergen. Dus de druk ligt bij hen. Niet bij mij.''



17.30 uur

Weer staat Dumoulin op het podium, naast skilegende Alberto Tomba. Voor roze trui nummer 8. Nog tien etappes te gaan. Of het roze deze keer wel mee gaat naar zijn hotelkamer? ,,Nee, ik denk het niet.'' Pas in Milaan, dan is de trui echt van hem.