Als geld en eigenbelang een rol spelen, is iedereen scherp

Van Breukelen, die op zijn beurt nu alweer vergeten is dat hij Hans Jorritsma koste wat het kost zou laten vervangen. Zoals Joop Munsterman zich nauwelijks kan herinneren wat hij precies fout heeft gedaan bij FC Twente. Dat bleek gisteravond in de mooie maar iets te lange documentaire van Erik Dijkstra over het laatste jaar van FC Twente. Voor een ieder die het alweer kwijt is, Twente stond vorig jaar na een jarenlange periode van fraude en corruptie op het punt de licentie kwijt te raken, totdat bleek dat de KNVB opzichtig had geblunderd door de Tukkers een 'gerechtvaardigd vertrouwen' te geven dat er nog een ontsnapping mogelijk was. De beroepscommissie licentiezaken kon ondanks alle fraude niet anders dan de licentie respecteren. Uit het telefoongesprek dat Dijkstra met Munsterman hield, bleek er volgens Munsterman vooral veel fout te zijn gegaan nadat hij was vertrokken. De koning van de zalvende teksten klonk zowaar getergd. ,,Verdomme Erik, ik heb daar twaalf jaar voor niets gewerkt, terwijl types als Hans Nijland 2 à 3 ton in hun zak steken!''

Joop klonk zo overtuigend dat hij de hoofdrolspelers in de documentaire met een duaal gevoel achterliet. Want ja, hij had FC Twente toch ook kampioen gemaakt. Ten koste van wat willen veel mensen graag vergeten. In dat opzicht zou Munsterman de perfecte sterke man in Zeist kunnen zijn. Iemand met een clubverleden en een duidelijk ambitieuze visie. Alles wat er in nu Zeist ontbreekt. Je moet Joop alleen op tijd van de klus halen. Net voor het moment dat hij doorslaat. Maar de eredivisieclubs laten Gijs de Jong lekker zitten. Ook de vergadering van de ECV deed daar gisteravond niets aan af. Een plas, een glas en alles bleef zoals het was. Eigenlijk best een aardige jongen, die Gijs.



Dat zijn aanstelling er eentje was waarop ze in het voormalige Oostblok patent hadden, doet niet ter zake. Wat de clubs belangrijker vinden is een regeling aangaande de TV-gelden. Er liggen plannen om clubs die zich in de toekomst zoals FC Twente misdragen, onderaan de TV-lijst te zetten. Dan krijgen ze het minste uit de pot. Want als geld en eigenbelang een rol spelen, is iedereen scherp.



Gelukkig kan het anders. Dat lieten de ADO-supporters dit weekend zien met hun knuffelactie in De Kuip. Een actie om niet snel te vergeten.