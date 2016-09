'Als bonden voor een ander kiezen, prima'

Een negatieve hype, welteverstaan. Clubs, bonden, competities; alles en iedereen brandde het nieuwe format tot de bodem af. Zij hadden geen stem gehad in dit besluit, vonden ze. Opnieuw werd met priemende ogen naar Van Praag gekeken. Hij werd beschouwd als een van die mannen die verantwoordelijk zijn voor dit besluit. ,,Terwijl ik juist heb voorkomen dat grote clubs de UEFA verlieten en een eigen Super League zouden oprichten."



Die boodschap kwam niet over. Van Praag was de boeman en Ceferin maakte daar dankbaar gebruik van. Hij noemde de opzet 'hét hete hangijzer van dit moment'. De kleine en middelgrote clubs worden volgens Ceferin benadeeld en daarom wil hij het format herzien. ,,En als je hier meer over wilt weten, moet je het aan Van Praag vragen. Die was erbij", zei de Sloveen dinsdag nog snerend tegen deze krant.



Het is duidelijk: het momentum was Van Praag allesbehalve goed gezind. Toch rest de vraag nog altijd waarom de bonden de polonaise zijn gaan lopen achter een onervaren en onbekende Sloveense advocaat. Vanwege zijn schone handen, frisse gezicht en uitgekiende campagne? Of hebben FIFA-steun en een fraai staaltje koehandel hem op weg geholpen? Van Praag weet dat een FIFA-medewerker een goed woordje voor Ceferin heeft gedaan op een conferentie tussen de Scandinavische bonden.



Het verhaal dat de Sloveen een vooruitgeschoven post van de Russische voetbalbond zou zijn, beoordeelt de Nederlander als 'best aannemelijk'. Van Praag: ,,Maar ik weet het ook niet. Ik kijk in elk geval met een voldaan gevoel terug op mijn eigen campagne. Ik heb het gedaan op de manier zoals ik het wilde en als de bonden dan besluiten dat ze een ander willen: prima. Of het mogelijk is op een eerlijke manier te winnen?" Een korte stilte. ,,Het is wel moeilijk in elk geval.''