'Als het moment daar is, zal ik heel erg bang zijn'

Niet uitbundig

Laat het even op u inwerken. IJzeren Rinus, met Theo Laseroms in de jaren 70 de nachtmerrie van alle spitsen, als angsthaas. Israel schenkt zijn flesje water, dat de inmiddels lege kop koffie heeft opgevolgd, leeg. ,,Ik heb niet uitbundig geleefd'', zegt hij. ,,Zelfs nooit gerookt. Maar dat wil niet zeggen dat mij niets kan overkomen. Er ligt nu een boek over mijn leven in de winkels. Maar dat heb ik niet geschreven omdat ik nu op een bepaalde leeftijd ben gekomen. Toen auteur Harry Walstra mij vroeg voor dit boek, dacht ik: als mijn kleinkinderen straks ook kinderen krijgen, is het toch leuk dat ze kunnen zien dat hun overgrootopa, of hoe je dat ook moet noemen, vroeger nog aardig heeft kunnen voetballen.''



Al meer dan vijftig jaar is hij samen met zijn vrouw Greetje. Ze geloven niet in het hiernamaals, zegt Israel. Er wacht de bikkelharde verdediger van weleer simpelweg geen paradijs. ,,Als je dat wel gelooft, dan ben je misschien niet bang voor de dood als je een ernstige ziekte hebt. Of dat je weet dat het allemaal op zijn einde loopt. Ik heb dat niet, ik denk dat het op een dag gewoon voorbij is. Als dat moment daar is, zal ik heel erg bang zijn. Het is geen gespreksonderwerp voor mij en vrouw hoor. Ook niet de vraag wie er overblijft, om het maar zo te zeggen. Greetje is veel sterker dan ik. Weet je wat het is? We zitten allebei nog zo in het leven.''



Israel wandelt veel en fietst regelmatig. Hij gaat kijken als zijn kleinzoon Davey de Haze in de derde divisie voor De Dijk uitkomt. Ook als zijn kleindochter Rachel de Haze, handbalster in de eredivisie bij VOC, in actie komt, zit Israel op de tribune. Op zaterdagochtend schuift hij steevast samen met Jan Jongbloed aan bij NH Sportcafé met Leo Driessen als presentator. ,,Ik vind het leven nog veel te leuk. Eigenlijk nog net zo leuk als tien of vijftien jaar geleden. Zoals ik me nu voel, sta ik er goed op. Alleen die knieën hè, als ik een paar dagen achter elkaar heb gewandeld, dan worden die gewrichten stijf en gevoelig. Dan moet ik een ontstekingsremmer nemen en dan kan ik weer vooruit. Ik heb ook last van veel vocht in de knieën. Daarom draag ik overdag een soort bandages om mijn knieën, zeker als ik een paar kilometer ga wandelen. Die doe ik pas weer af als ik in de avonduren lekker voor de televisie ga liggen. Tijdens onze vakanties in Spanje zijn die gezwachtelde knieën trouwens wel lastig, hoor. Dan draag ik noodgedwongen een broek die net over die bandages valt. Een korte broek met die dingen er onder, dat is natuurlijk geen porum.''



Wie koffiedrinkt met Israel, krijgt ook niet het idee dat hij aan het aftellen is. Er zit nog nauwelijks roest op IJzeren Rinus. ,,Nou, ik heb natuurlijk wel een nieuwe heup'', corrigeert Israel. ,,Dat was omdat ik van een scooter ben gevallen. Het besef dat ik op leeftijd ben, is er natuurlijk ook wel gewoon. En dat besef wordt met de jaren steeds groter. Maar ik kan echt niets bedenken om nu al afscheid te nemen van het leven.''

