Sjarapova trainde de voorgaande dagen bij een amateurclub in de anonimiteit in een van de buitenwijken van Stuttgart. Baanhuur: 18 euro per uur. In de Porsche Arena mocht ze zich de voorgaande dagen, want tot woensdag geschorst, nog niet vertonen.



Vinci liet vooraf weten niets tegen Sjarapova te hebben - al staat de Russin erom bekend in de kleedkamer amper vriendinnen te hebben - maar de door de organisatie van het toernooi verstrekte wildcard onbegrijpelijk te vinden. Vinci was bij lange na niet de enige.



Maar toernooidirecteur Markus Günthardt noemt de uitnodiging meer dan verdiend. ,,Ze heeft in voorgaande edities meegeholpen het toernooi te maken tot wat het nu is. Ik zie voldoende reden om haar een wildcard te geven'', vindt de Zwitserse oud-prof.



Ook Steve Simon, de baas van de vrouwentennisbond WTA, liet op de dag van Sjarapova's terugkeer weten achter de beslissing te staan. ,,Maria moet ergens beginnen. Het zal lang duren, voordat ze terug is aan de top."



Het is niet gemakkelijk om weer in het ritme te komen, zal Sjarapova later verklaren. Haar spel is roestig, de punten zijn zwaarbevochten. Maar na twee uur steekt de Russin haar armen in de lucht: 7-5 6-3. Ze wordt tegenwoordig veel genoemd: ijskonijn, dopingzondaar, maar in Stuttgart laat ze zien: ,,Ik ben een vechter. En als vechter ben ik op mijn best.''