'Als je maar niet crasht, kan het'

,,Ik heb net een shitload aan vragen over Max moeten beantwoorden, dus zullen we het niet alleen over Max hebben?" Verstappens Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo vraagt het met een kwajongenslach als hij zijn tv-ronde erop heeft zitten.



Het is duidelijk: Max Verstappen en de duels, die hij in België met de Ferrari-coureurs uitvocht, zijn in Italië nog altijd het gesprek van de dag.



In het land waar Ferrari heilig is en Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen geëerd worden, gaat het in de tempel van de snelheid, zoals Monza wordt genoemd, nog altijd om het blokkeren en onder het remmen van lijn wisselen van Verstappen. Het regelboek van de Formule 1 telt veel meer dan tien geboden. Maar deze twee staan er niet in, of in elk geval niet letterlijk. De vermeende zonden van Verstappen druisen eerder tegen de geest dan tegen de regels in.