'Als je mij haalt, win je prijzen'

Impact

,,De vergelijking met Cantona begrijp ik wel'', zei clubicoon Ryan Giggs onlangs over de impact van Ibrahimovic, in een column in The Telegraph. ,,Net als Eric kwam Zlatan onder grote druk binnen, en allebei zijn ze daar niet onder bezweken. Integendeel juist. Ze brachten een nieuw soort dynamiek teweeg.''



De vergelijking gaat verder. Toen Cantona in 1992 naar Manchester United kwam, gaf hij niet alleen vanaf de eerste dag smoel aan de toen zwalkende club, hij legde de lat in alles hoger, voor zichzelf én zijn ploeggenoten, niet in de laatste plaats op het trainingsveld. Cantona trainde harder en langer dan welke speler ook.



In het heden heeft Ibrahimovic eenzelfde soort impact. Welke ploeggenoot je ook spreekt, van Marouane Fellaini tot Wayne Rooney, allemaal roemen ze zijn professionalisme, zijn wil om te winnen. Of het nou op Wembley is of op de oefenvelden van Carrington. Of zoals Zlatan het zelf stelt: ,,Elk stadion met twee doelen en een veld, is voor mij een podium.''



,,Die blik alleen al, wanneer je hem op de training één verkeerde bal geeft'', zegt Mark van Bommel, bij AC Milan ploeggenoot van Ibrahimovic, in 2011 en 2012. ,,Echt dodelijk. Zlatan heeft de persoonlijkheid en het vermogen om alles en iedereen op scherp te zetten. Naar buiten toe, maar ook op het trainingsveld, en in de kleedkamer. Ik vergeet nooit meer dat hij Gennaro Gattuso ooit ondersteboven in een wasmand zette, toen hij Zlatan zat uit te dagen. Dat was een geintje, hoor. Maar toch. Zlatan kon dat maken.''



Leo Beenhakker, de man die hem in 2001 mede naar Ajax haalde, herkent dat: ,,Bij Zlatan zie je het in zijn ogen. Dat had hij als jong ventje al. Een haast onvoorstelbare drive om de beste te zijn, om alles te willen winnen. Daarin was hij - toen al - uniek. Het zou bijdehand zijn om te zeggen dat ik het allemaal al voorspeld had. Dat hij zó ongelooflijk goed zou worden: zoiets weet je nooit zeker. Maar dat hij een pure winnaar was: geen twijfel mogelijk.''



En er is natuurlijk ook nog het voetbal zelf, de pure klasse van de speler die hij is. Hoe bestaat dat: een man van 35 jaar die toch vooral succes had in de Serie A, een totaal onvergelijkbare competitie. ,,Hij is geen wereldklasse meer'', zei voormalig Arsenal-speler en Sky Sports-analist Paul Merson dit seizoen nog, toen de Zweed in oktober een mindere periode had. ,,Ik zie het niet gebeuren dat hij nog beter wordt.''



Maar kijk nu eens, zoveel doelpunten later. Vrije trappen, kopballen, intikkertjes, individuele acties: alleen al in de laatste paar weken maakte Ibrahimovic een hele serie aan typische spitsengoals, of het nou tegen Saint Étienne was of tegen West Bromwich Albion, op doordeweekse dagen of in de League Cup-finale.



,,Hij heeft zo'n ongelooflijk gevoel voor tijd en ruimte'', aldus Beenhakker. ,,Kijk eens hoe vaak hij op de goede plek staat. Hoe hij zich met één loopactie vrijmaakt van zijn tegenstander, al is het maar twee meter. Dat is ongekend. Briljant.''



Engeland moest een tijdje aan hem wennen. Ibrahimovic speelt bepaald niet als een sleurende, klassiek Britse spits, rennend achter elke blinde bal aan. In hele fase van wedstrijden kan hij haast onzichtbaar zijn.



,,Zlatan kiest heel bewust zijn momenten om beslissend te zijn'', ziet ook Van Bommel. ,,Maar vergis je niet: hij is beresterk. Altijd topfit. Anders houd je het ook niet zo lang vol.''



Ibrahimovic heeft een persoonlijke fitnesstrainer, de Italiaan Dario Fort, die geen moment van zijn zijde wijkt. Blind is daarbij het vertrouwen van zijn coach en vriend José Mourinho, de man die hem transfervrij naar Old Trafford haalde.



De bedoeling is dat Ibrahimovic nog een jaar blijft, om komend seizoen het ultieme waar te maken: een kampioenschap met United. Zijn eenjarige contract heeft de Zweed echter nog altijd niet verlengd. ,,En ik ga hem ook niet dwingen of smeken'', aldus Mourinho. ,,Een grote speler zoals Zlatan neemt zijn eigen beslissingen.''



Zie ook hier een overeenkomst met Cantona, de Fransman die een vergelijkbaar soort vertrouwensband had met manager Sir Alex Ferguson. Ook zij voeren blind op elkaar, in elke denkbare situatie. Allebei eigenzinnig en zelfverzekerd, nooit ruimte latend voor openlijke twijfels.



Of zoals Zlatan het onlangs nog verwoordde, in zijn eigen taal, verwijzend naar de vermaarde avonturenfilms met Harrison Ford: ,,Waar ik ook kom, ik win'', aldus Ibrahimovic. ,,Wat dat betreft ben ik net Indiana Jones.''