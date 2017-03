Als lijsttrekker kun je maar beter voor Feyenoord zijn

Geflirt

Gerechtvaardigde vraag: in hoeverre is al dat geflirt met voetbal eigenlijk oprecht? Schurken politici alleen tegen de populairste volkssport aan als het ze goed uitkomt, juist in verkiezingstijd? In deze periode laten de lijsttrekkers zich graag interviewen door een blad als Voetbal International, maar hoe ver gaat die betrokkenheid op doordeweekse dagen?



Sybrand Buma is één van de zeldzame vooraanstaande politici die niet op affiniteit met voetbal valt te betrappen, al ligt zijn sympathie volgens zijn woordvoerder bij SC Heerenveen. Maar Buma, uit Workum, heeft meer met wielrennen en schaatsen.



Voormalig PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom was ook geen groot liefhebber. Op een plagerige vraag over het nationale voetbalelftal van Griekenland, in een interview met GeenStijl-televisie in 2012, zei Samsom ooit dat Nederland 'zeker weten' van de Grieken ging winnen. Maar Oranje speelde op het betreffende EK helemaal niet tegen Griekenland.



Rutte is evenmin een groot kenner, maar de VVD-leider gaat in zijn vrije tijd wel eens naar het stadion. Een aantal keren werd de premier bij NAC gespot, tussen het reguliere publiek, aangezien een goede vriend van de premier in Breda woont.



Ruttes voorganger Jan-Peter Balkenende (CDA) had daarentegen weer meer met autosport. ,,Als Balkenende vroeger de vraag kreeg voor welke club hij was, zei hij altijd: ik ben voor Oranje'', zegt Wouter Bos. ,,Dat is ook een manier natuurlijk. Maar bij een aantal politici was hun voorkeur al duidelijk vóórdat ze de politiek in gingen. Dan kun je moeilijk opeens wat anders gaan roepen omdat dat strategisch handiger ligt.''



Van alle huidige partijleiders voldoet Geert Wilders het meest overtuigend aan het dogma van support your local. De PVV-leider is voor VVV uit Venlo, zijn geboortestad, en twittert geregeld wat aanmoedigende woordjes over de Limburgse club.



Tegelijk is Wilders niet echt een die hard: hij is jaren geleden eens gesignaleerd bij een uitduel van zijn club. Toen hij daarna een keer naar stadion De Koel wilde komen, hield VVV-voorzitter Hai Berden de boot af. Het was te veel gedoe met beveiliging.