Alsof Berghuis in Braveheart zat

Het was best mooi gezegd van Steven Berghuis. Hij had erover nagedacht, want hij zei het niet alleen voor de camera van Fox Sports, maar ook voor die van de NOS, met exact dezelfde ernstige blik in zijn ogen.



,,Wij voelen ons verantwoordelijk voor heel Rotterdam,'' zei Berghuis. ,,Wij zijn het aan die mensen verplicht."



Zo wil je dat voetballers altijd praten: met een weidse blik, met gevoel voor de context en het sentiment van de tribune, heldhaftig en onverschrokken. Barack Obama had het ook zo kunnen zeggen, en anders Sylvester Stalone wel.



Steven Berghuis praatte alsof hij midden in een sleutelscene van 'Braveheart zat, vlak voor de ontknoping, terwijl in de verte het trompetgeschal weerklonk, en de troepen woest het slagveld op marcheerden.