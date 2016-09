Amerikaanse aanpak moet F1 groter maken

Blijft Bernie Ecclestone de baas?

Ja, de markante 85-jarige grote kleine man, gaat niet weg. Liberty Media houdt hem er (voorlopig, in elk geval) graag bij. Wel krijgt de Brit met de Amerikaan Chase Carey een zeer betrokken bestuursvoorzitter boven zich. Rond of na het eerste kwartaal van 2017 neemt Liberty Media (dat nu na een 'aanbetaling' van zo'n 660 miljoen 18,7 procent van de aandelen bezit) het 'controlerende belang' van 35,3 procent definitief in handen.



Wat wil Liberty Media?

Carey staat in Amerika bekend als de man die FOX groot maakte met nieuws en American Football. Hij is aangesteld om de Formule 1 meer als merk neer te zetten, teams de kans te geven in de sport te investeren, de racekalender te laten groeien, meer commerciële deals te sluiten en meer media-aandacht te creëren (vooral digitaal). Carey noemt de Formule 1 een hoofdrolspeler in de enorme groeimarkt voor live sport.



Zal de Formule 1 veranderen?

Dat is afwachten. Het lijkt erop dat de sport in elk geval een grotere aanwezigheid krijgt op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan het streamen van clips. Ook wil men meer evenementen in een stad combineren met het Formule 1-circus. Het programma van raceweekeinden is al jaren een discussiepunt en zal wellicht ook onder de loep genomen worden.



Wat verandert er voor de teams?

Die krijgen de kans een belang in de sport te nemen. Een manier om wat extra te verdienen en ogenschijnlijk ook om teams binnenboord te houden. De contracten met de topteams lopen voor zover bekend eind 2020 af. Regeltechnisch gezien is het verder afwachten. Voor 2017 zijn al nieuwe technische regels opgesteld, die voor meer spectaculaire, mediagenieke actie moeten zorgen, dus dat valt mooi samen. Wel moet het teampersoneel wellicht vaker de koffers pakken. Behalve dat Liberty Media nieuwe (jongere) markten willen aanboren, wil men dat ook geografisch doen. Overigens zonder de Europese wortels van de Formule 1 te verliezen.